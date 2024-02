LA VITA IN DIRETTA | RECORD PER LO SPECIALE SANREMESE DEL TALK SHOW DI RAI1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prima vincente fondamentale. 15-30 Brutto rovescio in rete dell’azzurro . 15-15 Stecca di rovescio ... (oasport)

Momento di imbarazzo a La Vita in Diretta : l'inviato a Sanremo Pierpaolo Pretelli si è collegato con lo studio, dove tra gli ospiti c'era Elisabetta ... (fanpage)

Una reunion fatta di imbarazzo quella tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci a La Vita in Diretta . Gelo tra i due L'articolo “C’è ... (novella2000)

Pierpaolo Pretelli messo in collegamento con Elisabetta Gregoraci a La Vita in Diretta : il video è subito virale

Nel pomeriggio, come di consueto, è andata in onda una nuova puntata de La Vita in Diretta, il programma pomeridiano di RaiUno condotto da Alberto ... (isaechia)