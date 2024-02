La vera dote di un reporter? È fiutare la notizia giusta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Qual è il primo compito di un cronista? Èla. Ma che cos’è una? O meglio, cosa fa la? In generale un argomento fuori dal comune che vale la pena raccontare al pubblico perché interessante o utile. Un tempo si faceva questo esempio:basta che interessi a più persone. Così si identifica al primo colpo una. Che è forte quando incuriosisce e riesce a sollevare un dibattito. Trovata la, dobbiamo raccontarla. Per scrivere un buon articolo bisogna seguire la regola delle "5 W". Si tratta di cinque domande che un bravo giornalista deve porsi per scrivere un pezzo completo, o per lo meno con le informazioni essenziali. Bisogna infatti tener presente che un giornalista conosce unae la deve comunicare a un lettere che ...