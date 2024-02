La Valdera si mette in mostra Blogger a caccia di prelibatezze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il cuore pulsante della Toscana si prepara ad accogliere un gruppo die instagrammer per un tour culinario indimenticabile. Da oggi 8 al 10 febbraio, alcunidi food e viaggi saranno ospiti inper gustare ledel territorio e scoprire i suoi borghi e angoli nascosti. Tra i partecipanti ci sono Greta e Luca di “Travels with Taste”, con la loro passione per l’esplorazione dei sapori autentici; Jessica Greco, meglio conosciuta come Enjoyeattuscany su Instagram, celebre per le sue avventure gastronomiche e culturali nella regione; Camilla, con il profilo Techeprendi, un’esperta di enogastronomia sempre alla ricerca delle migliori esperienze culinarie; infine, Roberta di Viaggi di Roby Wanderlust, pronti a catturare con la loro sensibilità artistica ogni momento di questo viaggio ...