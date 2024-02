La toccante esibizione di Giovanni Allevi al Festival di Sanremo | “Il dolore mi ha offerto doni inattesi” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dal palco dell’Ariston è arrivata una meravigliosa lezione di vita dal musicista e compositore, che da un anno e mezzo combatte contro un mieloma. “All’improvviso mi è crollato tutto. Non suono più il pianoforte davanti ad un pubblico da quasi due anni. Nel mio ultimo concerto, alla Konzerthaus di Vienna, ilalla schiena era talmente forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello. E non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la diagnosi, pesantissima”, ha raccontato commosso. “Ho perso molto: il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se ilmi porgesse degli inaspettati”. Come quello di rendersi conto di essere felice anche suonando davanti a 15 persone, come succedeva ...