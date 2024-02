La Storia senza pace | le Foibe dividono ancora Tra Fratelli d’Italia e Pd si litiga sulla memoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Firenze, 8 febbraio 2024 – Giorno del ricordo, ma anche delle polemiche. Sabato prossimo, 10 febbraio, è la data dedicata alla commemorazione delle vittime delle. Ma non tutti sono d’accordo. L’Anpi per esempio ha sottoscritto un documento congiunto con le associazioni partigiane di Croazia e Slovenia nel quale si sostiene che "dall’entrata in vigore della legge sul giorno del ricordo, è stato promosso un discorso pubblico unilaterale teso a screditare la resistenza italiana e jugoslava". Ma è davvero revisionismo storico ricordare gli italiani infoibati, circa 20mila tra il ’43 e il 45 e gli esuli che furono accolti in tutta Italia, oltre 300mila? Il caso diventa ovviamente anche politico. A denunciare la poca determinazione della Toscana e di Firenze a tenere vivo questo tema storico sono i rappresentanti di...