La storia di Massimiliano | espulso dal Regno Unito nonostante un permesso per restare | «Mi hanno trattato come un delinquente»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) «Currently in London» si legge nella bio del profilo Instagram diMelargo. Descrizione non esattamente accurata, dato che il 27enne italiano è stato impedito di entrare neldall’aeroporto di Londra Gatwick da parte della polizia di frontiera,il giovane sia in possesso di un documento che stabilisce esplicitamente il suo diritto a entrare e uscire dal Paese dopo la Brexit. Melargo racconta di essere stato detenuto durante la notte, separato dalla sua compagna – ucraina – e imbarcato sul primo volo per Venezia. Un’operazione che secondo gli avvocati del bar manager italiano va contro gli accordi siglati traed Unione Europea dopo l’uscita del paese britannico dal blocco. «Non mi sento per niente bene. Sono lontano dalla mia ragazza, ho ...