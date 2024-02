La staffetta Muriel-Orlando E il baby Touré ora scalpita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Fuori Luis, pronto a volare in America ad, e dentro finalmente, dopo sei mesi di attesa El Bilal, il centravanti da 30 milioni, l’acquisto più oneroso della storia nerazzurra. L’uscita di Lucho apre lo spazio in attacco, come quinta punta, per il 22enne maliano, più giovane di dieci anni rispetto al colombiano, in una sorta digenerazionale. Rimandata di sei mesi. A fine agosto il cafetero, e Miranchuk, erano stati trattenuti, pur avendo richieste di mercato, proprio per supplire all’assenza prolungata di, infortunatosi al retto femorale il 12 agosto in amichevole contro la Juventus. L’ex Almeria, fermo da marzo per un precedente infortunio subito in Spagna, si sta allenando con il gruppo ormai da un mese, è andato in panchina contro Frosinone, Udinese e Lazio e ...