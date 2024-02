La soluzione per dire addio alle rughe esiste | è un cuscino che puoi comprare online

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ti è mai capitato di svegliarti al mattino con delle indesiderate “righette” sul viso? Questi segni sono ledel sonno e con il passare del tempo, possono trasformarsi in veri e propri segni d’età. Ledel sonno, come suggerisce il termine stesso, sono quei solchi tipici che si manifestano sul viso dopo il riposo notturno o un breve pisolino diurno. Queste linee tendono a formarsi intorno agli occhi e sulle guance e sono il risultato della pressione naturale pressione del viso sul. Per prevenire la comparsa didurante il sonno, l’ideale è cercare di dormire in una posizione supina ma se hai l’abitudine di dormire di lato,evitare questo fastidioso inestetismo dormendo su unanti. Vediamo i migliori in commercio da acquistare ...