La sfida dei Måneskin Spingere il voto per l’Ue

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra, Ethan Torchio alla batteria, e l’inconfondibile voce di Damiano David. Basta leggere i loro nomi per riconoscere immediatamente i componenti dei, la rock band romana che in pochissimo tempo ha conquistato il mondo. Reduci da un 2023 da record - un tour mondiale, RUSH! World Tour 2023, che li ha portati nelle arene e ai festival più prestigiosi, con ben 67 concerti e un milione di spettatori complessivi in quattro continenti (America, Europa, Asia e Oceania), e un totale di 325 riconoscimenti e premi internazionali - in questo 2024 saranno nuovamente protagonisti non solo sulla scena ma anche calcando un palcoscenico nettamente differente. La Commissione Europea li ha ingaggiati quali testimonial della campagna di sensibilizzazione per portare le nuove generazioni alin occasione ...

L’allenatore della squadra che milita in serie B1 ha firmato per altri tre anni: "Punto in alto e per me rimanere qui è un grande stimolo" ...Il viaggio verso l’autodeterminazione dall’antichità ai giorni nostri: ora è un obiettivo dell’Onu. CLASSE II B ISTITUTO MONTALCINI DI LUCIGNANO.DAZN in modalità free, questa settimana Aston Villa-Chelsea, Real Madrid-Girona e Calcio Femminile, Anche questa settimana torna su DAZN la selezione di eventi sportivi gratuiti disponibili in app. Al ...