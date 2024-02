La Serie A come la Premier? La Lega è un’associazione privata non riconosciuta… dove va? CorSport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “La contrapposizione traA e Figc presenta continue ambiguità“. Inizia così l’approfondimento del Corriere dello Sport sullaA. In questi giorni tiene banco la proposta di riforma del calcio italiano. Gravina ha esternato alcune proposte che prevedono cambiamenti sia sul piano del format che della sostenibilità economica. AllaA però qualcosa non torno. L’ambiguità dei vertici della, insinua “il dubbio che dietro le battaglie di principio si annidi la renitenza a una disciplina economico-finanziaria di cui il calcio italiano ha disperato bisogno”. Casini ha dichiarato di voler farelaLeague. Qualcosa però non torna. Lala? Non si capisce bene ...