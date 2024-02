La seconda serata di Sanremo 2024 è di Geolier

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quando in quel diarriva il momento di votare da casa, Napoli (e chi ne ama la musica e la cultura), c'è. E punta tutto su, che ha un brano forte, che canterà a breve un medley attesissimo a tema Strade assieme a Luchè e Gigi D'Alessio (espressioni delle due anime, rap e melodica, della sua scena) e che da qualche anno racconta Partenope e la esporta con cuore e devozione, essendone divenuto rappresentativo. La sua I p’ me, tu p’ te vola. E la classifica provvisoria cambia sonorità e atmosfera. Loredana Bertè, Annalisa e Mahmood, che erano in top 5 anche ieri con Pazza (prima canzone sul punto più alto del podio), Sinceramente e Tuta Gold, resistono. Alcuni nella stessa posizione, cosa che può sembrare un male, ma è un bene, perché indica un consolidamento da cui poi si può fare un salto. L'altra new entry, ...