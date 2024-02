La Roma non sbaglia nulla | poker al Cagliari e tre su tre per De Rossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 - Non poteva sognare tre settimane migliori di queste da allenatore dellaDaniele De. Il tecnico dei giallofesteggia con la sua squadra la terza vittoria in altrettante gare da quando siede sulla panchina, sbarazzandosi per 4-0 contro un, per la verità molto più combattivo e meritevole di quanto raccontato dal passivo finale. Proprio però come nel match di andata all'Unipol Domus, i sardi si scontrano con una squadra spietata e capace di capitalizzare su ogni errore della retroguardia di Claudio Ranieri. Pellegrini apre le marcature dopo nemmeno un minuto, poi la doppietta di Dybala mette in discesa del match, prima delfirmato da Huijsen, alla prima rete in Serie A. Nel match dell'Olimpico Deconferma il ...