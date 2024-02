La risposta di Striscia La Notizia al bodyshaming su BigMama | “Meme fatti anche per gli altri artisti”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dopo le accuse ricevute per il meme che raffigurava Big Mama affianco al personaggio Ursula del film Disney La Sirenetta, è arrivata ladiLa: "E mi raccomando: non cadete nel tranello delle polemiche pretestuose! Perché altro che Body shaming, vogliono farvi passare per Body scemi".