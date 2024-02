La ripartenza di Berrettini | dal nuovo coach al rientro in campo | come sta Matteo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tra un mese, dopo un calvario infinito,potrebbe tornare in: obiettivo i tornei negli Stati Uniti, eccosta il tennista romano, il feeling con ilallenatore e le voci sul gossip

Santopadre riparte da un giovane: ecco chi seguirà l’allenatore italiano. L'ex coach di Berrettini lavorerà con Luca van Assche.Uno dei momenti più toccanti di Sanremo 2024 è stato il discorso di Giovanni Allevi: il compositore si è confessato a cuore aperto parlando della sua malattia, il mieloma multiplo, e poi ha suonato il ...ASCOLI PICENO. Ritorno sulle scene dopo quasi due anni per Giovanni Allevi. L’artista ascolano ha scelto il Festival di Sanremo per segnare la ripartenza, in seguito alla malattia che lo ha colpito e ...