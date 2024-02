La protesta dem sulla Rai Schlein guida il sit-in senza Conte | Basta propaganda di TeleMeloni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Finisce con la folla che intona Bella Ciao davanti allo storico cavallino di viale Mazzini la manifestazione che il Pd ha lanciato ieri contro "" e andata in scena, sul far della sera, davanti alla storica sede romana della tv pubblica. Il Pd, targato Elly, aveva lanciato la manifestazione, hanno risposto alcune sigle sindacali, ma non c’erano i Cinquestelle. "Voglio ringraziare tutte le altre forze di opposizione che hanno deciso di essere qui con noi in questo presidio – ha esordito la segretaria del Pd –. Da +Europa, a Italia Viva, ai Socialisti, ad Alleanza Verdi e Sinistra. È importante perché ci sono alcuni principi fondamentali su cui dobbiamo unire le nostre forze, e lo dobbiamo fare per l’indipendenza del servizio pubblico che è di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, per difendere la libertà di stampa. ...