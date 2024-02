La protesta dei trattori arriva a Sanremo | “Se la Rai non ci farà salire sul palco arriveremo tutti in Riviera”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ladei. All’alba di stamattina sono giunti nella città ligure sette mezzi provenienti da Melegnano, che hanno raggiunto il mercato dei fiori e hanno poi ricevuto il permesso di raggiungere il centro, scortati dalla polizia. Nonostante la promessa fatta da Amadeus lunedì scorso, il gruppo non salirà suldell’Ariston. Sarà invece il conduttore a leggere un loro comunicato durante la serata di domani, venerdì 9 febbraio. “Le istanze degli agricoltori troveranno voce all’Ariston, nonostante l’estrema frammentazione delle sigle e delle associazioni”, ha detto la Rai in una nota letta dal capo ufficio stampa, Fabrizio Casinelli, all’inizio della conferenza stampa di oggi. “Nell’impossibilità di ospitare alcuni rappresentanti sul, Amadeus ...

«Se non avremo risposte i nostri trattori usciranno dal presidio e andranno liberi» per Roma. Lo dice Andrea Papa, uno dei leader di Riscatto ... (feedpress.me)

Contatti tra manifestanti e polizia , cariche durante alcuni presidi, almeno quattro arresti e un agente delle forze dell'ordine ferito al volto in ... (quotidiano)

Roma , 8 febbraio 2024 – Circa 1500 persone con 10 trattori si ritroveranno domani mattina, venerdì 9 febbraio, in piazza San Giovanni a Roma per la ... (lanazione)

Una distesa di asfalto grande come diversi campi da calcio, puntellata da tantissimi trattori colorati. Una delle tante proteste degli agricoltori ... (open.online)

Contatti tra manifestanti e polizia, cariche durante alcuni presidi, almeno quattro arresti e un agente delle forze dell’ordine ferito al volto in ... (feedpress.me)

E compromesso fu. Alla fine, la protesta dei trattori contro le politiche europee diffusasi in tutta Italia salirà anche sul palco dell'Ariston del ... (iltempo)

Nelle scorse ore era circolata la notizia che alcuni rappresentanti della protesta definita “dei trattori” sarebbero saliti sul palco dell’Ariston durante la serata delle cover. “Accettiamo la ...Roma, 8 feb. (askanews) – “Da un lato le destre al governo cavalcano la ‘protesta dei trattori’, dall’altro tagliano i fondi in favore degli agricoltori per tutelare i raccolti da crisi climatica e si ...La volontà è quella di avere un sistema penitenziario incentrato sulla riabilitazione e non solo sulla punizione ...