La protesta degli agricoltori arriva a Sanremo | i trattori partiti da Melegnano in sosta al Mercato dei fiori – Video

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lata al Festival di. Iieri sera dasonoti attorno alle 6 a. A bordo gliprotagonisti del presidio nel comune a sud di Milano e dei corteiultimi giorni nel capoluogo lombardo. L’obiettivo dei lavoratori è quello di salire sul palcoscenico del Festival diper parlare delle loro rivendicazioni o perlomeno di avere un incontro con Amadeus per dare visibilità alla loro, dopo che il conduttore si era detto disponibile a ospitarli. Al momento glisono inaldei ...

Gli agricoltori protesta no getta ndo letame , attinto da un'autocisterna, su una caserma di polizia della Francia . La protesta investe anche la sede ... (ilgiornaleditalia)

La protesta degli agricoltori che sta dilagando in tutta Europa non riguarda solo i rappresentanti di categoria. Ma trascina con sé delle importanti ... (velvetmag)

Alla base delle proteste degli agricoltori in tutta Europa ci sono le rivendicazioni contro le politiche dell’Unione europea, ma ad avere un peso da ... (quifinanza)

I primi Trattori degli agricoltori in protesta sono giunti a Sanremo , dove è in corso il Festival , dopo aver percorso di notte circa 250 km dalla ... (fanpage)

Mentre su piazze e strade continua la protesta degli agricoltori, Cia Arezzo torna sul territorio per raccogliere testimonianze e problemi del settore. “Il nost ...Il Green Deal deciso sulla testa degli agricoltori, mai convocati ed ascoltati in Ue, a differenza di altre lobbies. La concorrenza sleale di Paesi extra-Ue ha fatto traboccare il vaso. La politica fa ...Gli agricoltori e gli allevatori spagnoli si sono uniti all'ondata di proteste del settore primario che sta attraversando l'Europa per chiedere cambiamenti nelle politiche agricole di Bruxelles e i nu ...