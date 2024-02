La Promessa anticipazioni oggi | Petra approfitta del momento di crisi di Maria

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nell’appassionante trama de La, il destino disembra prendere una svolta drammatica nell’episodio che andrà in onda su Canale5 l’8 febbraio 2024 alle 16:40. Ledi questa puntata svelano un vortice di emozioni, con la delusione di, l’irreparabile frattura tra Salvador e la discesa nell’abisso della malvagità di. Tempesta d’Amore12-18 febbraio: Alexandra corteggia ChristophLaamareggiata da Salvador, nonostante gli sforzi eroici, non ha riuscito a riaccendere il sorriso sul volto di Salvador. Il ragazzo, tormentato dagli orrori della guerra, sembra respingere l’idea del matrimonio, spezzando ...

