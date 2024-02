La Promessa Anticipazioni 9 febbraio 2024 | Jana torna all' attacco Il suo passato non può più avere segreti!

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

La Promessa , anticipazioni di venerdì 9 febbraio 2024: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Ecco in anteprima le anticipazioni ... (movieplayer)

Il Mobile World Congress (MWC) 2024, in programma per aprire i battenti tra circa due settimane a Barcellona, promette di essere un evento ricco di novità e anticipazioni nel mondo della tecnologia ...Nuove anticipazioni de La Promessa: la soap spagnola incentrata sul personaggio di Jana Expósito va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:40 circa su Canale 5.La seconda è andata. E Sanremo 2024 è già pronto a tornare stasera in tv, mercoledì 8 febbraio. Co-conduttrice della serata al fianco di Amadeus, Teresa Maninno.