La principessa Anna sostituisce re Carlo | il rossetto rosso rompe le regole beauty

Non accade tutti i giorni di imbattersi in aeroporto in una principessa Royal, e soprattutto una che si porta da sola borse e valigie. Ma è successo ... (iodonna)

Carlo III è in ospedale per un intervento alla prostata, e Camilla è al suo fianco. William ha cancellato tutti gli impegni per stare vicino a Kate, ... (iodonna)

Il principe Harry è già tornato a Los Angeles, dopo avere trascorso a Londra poco più di ventiquattr’ore per incontrare il padre Carlo, malato di cancro. Era arrivato ...I documenti più riservati restano al re. L’erede: «Ringrazio tutti per i messaggi» DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA — Una «reggenza soft»: è quello che si sta delineando a Londra per far fronte alla g ...Con una insolita dimostrazione di trasparenza, per tranquillizzare il Paese, Bukingham Palace rende pubblici i dettagli della routina quotidiana del sovrano.