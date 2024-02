La polo rugby | un classico da indossare in versione moderna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lo avevamo detto: il 2024 è l’anno in cui si torna a rispolverare i capi cult di nonne, nonni, zie e zii, riportandoli a nuova vita, con un tocco più contemporaneo. Uno degli indumenti che, di stagione in stagione, non è mai passato di moda è la. Si tratta di una maglia caratterizzata da righe orizzontali spesse, spesso provvista di colletto, bottoni e revers, tipica dello stile sportivo, casual chic, e di quello preppy, collegiale e bon ton. Di solito è in due o tre colori: bianco e verde, bianco e rosso, bianco e blu, oppure bianco, rosso e verde, arancione e verde, giallo ocra e blu navy, blu notte e corallo, per esempio. Generalmente questaè realizzata in tessuti robusti come il cotone o un mix di cotone e poliestere. Dal taglio regolare, è dotata di maniche lunghe, anche se nelle versioni più primaverili ed estivi ...