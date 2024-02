La pizza di Pasquale Damiano conquista i palati di Sanremo

(Di giovedì 8 febbraio 2024), talento emergente del mondo, in occasione del 74° Festival della Canzone Italiana èiolo ufficiale dell’Arena del Gusto di Casa, l’hub per tutti gli artisti, i giornalisti, gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono nella cittadina ligure in occasione della più importante kermesse canora del nostro Paese., sin dalla primasfornata ha portato il sapore della felicità nella Città dei Fiori ed hato idi artisti, giornalisti e addetti ai lavori ospiti presso l’Arena del Gusto di Casa. “Desidero ringraziare tutta l’organizzazione di Casae i colleghi che coordinano l’Arena del Gusto – afferma ...

Sanremo, 8 Febbraio – Pasquale Damiano, talento emergente del mondo pizza, in occasione del 74° Festival della Canzone Italiana è pizzaiolo ufficiale dell'Arena del Gusto di Casa Sanremo, l'hub per tu ...