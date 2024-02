La paura dei residenti | La zona è peggiorata | è un problema di civiltà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Nelle ultime due settimane abbiamo notato un forte peggioramento della situazione in. Io, come altri gestori di locali qua vicino, siamo costretti a chiamare di continuo le forze dell’ordine per richiedere un intervento. Persone ubriache, spacciatori, di tutto. Sembra che ilsi sia spostato dalladi piazza Verdi a quella di via delle Belle Arti. Non possiamo stare tranquilli". A parlare è uno dei dipendenti del locale ‘Il Ritrovo’, all’angolo con via delle Moline. Dopo l’ultima violenza sessuale della scorsa notte ai danni di una ragazza trentenne, ladie commercianti dellaaumenta sempre di più. Solo quattro mesi fa, a fine settembre, sempre in via delle Belle Arti si era consumata un altro stupro in piena notte, intorno alle 3.30. "Come ...