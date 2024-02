La patch di febbraio 2024 debutta anche sul Samsung Galaxy S23 FE

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il colosso di Seul ha rilasciato l’aggiornamento di sicurezza diper la serieS21. Ora il nuovo aggiornamento software è in arrivo sulS23 FE. L’upgrade apporta miglioramenti alla sicurezza con lepiù recenti per correggere le vulnerabilità note. È un po’ sorprendente vedere l’aggiornamento arrivare sulS23 FE prima rispetto al resto della serieS23. Come riportato da “SamMobile“, la nuova release software per ilS23 FE è ora disponibile in alcune parti dell’Asia e dell’Europa e viene fornito con la versione firmware S711BXXS2BXA8, adesso in fase di lancio nei Paesi del Caucaso, Europa, Kazakistan ...