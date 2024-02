La paralisi del sonno

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ledelsono dei fenomeni dissociativi che rientrano nella categoria delle parasonnie: comportamenti anomali che si verificano durante l’ingresso nel, nella fase di riposo o al risveglio. Questo genere dicompromette in maniera importante la qualità di vita di chi ne soffre, giacché il loro manifestarsi arriva spesso in maniera inaspettata e dunque poco controllabile. Questa condizione di per sé spaventosa può essere benigna in quanto può rappresentare un campanello d’allarme nei confronti del nostro stile di vita. Cosa succede durante lada? Durante ledelsono caratterizzate da un irrigidimento involontario dei muscoli, che può arrivare fino alla completa impossibilità di parlare, muoversi e ...