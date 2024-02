La palette che rivoluziona il tuo modo di truccarti

Il tram 3 di Atm a Milano è un vero mistero . Corso Porta Ticinese, angolo piazza XXIV Maggio in direzione via Meda: sei lì che aspetti il ... (ilgiornaleditalia)

Puma x Staple Year of the Dragon: la nuova collezione di sneaker e abbigliamento è un omaggio alle tradizioni del Capodanno Lunare.Hunter Schafer e Noomi Rapace saranno le protagoniste di Palette, il prossimo horror psicologico diretto da Zach Strauss.Le pagelle della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 incoronano Mahmood, Annalisa e Loredana Bertè. Nella serata in cui quindici cantanti in gara si esibiscono e gli altri quindici li ...