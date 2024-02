La nuova svolta sui rifiuti | a Siena isole ecologiche interrate e cassonetti per 21 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – Era il febbraio 2022 quando Ato Toscana Sud, autorità di ambito dei servizi ambientali e, rappresentativa dei 104 Comuni delle province di, Arezzo e Grosseto, presentava ben 44 progetti al Governo per accedere a finanziamenti Pnrr sull’asset ‘economia circolare’. Un anno dopo è arrivata la graduatoria dei progetti ammessi e Ato Toscana Sud si è aggiudicata 21di euro per realizzare 30 dei progetti presentati, tutti incentrati sulla raccolta. Sono andati tutti nel Sud Italia i fondi per realizzare e ammodernare gli impianti di smaltimento. Ato Toscana Sud è quello con più progetti approvati in Italia. Da lì è partita la macchina organizzativa che deve portare a compimento i progetti entro giugno 2026. Ato è la cabina di regia; Sei Toscana, gestore unico dei servizi, ...