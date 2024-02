La Nazionale di Nuoto Artistico ha realizzato una corografia su Apnea di Emma

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La squadra è impegnata con i Mondiali di Doha LaItaliana di, impegnata ai campionati mondiali a Doha, ha creato una coreografia sulle note di, brano diin gara al Festival di Sanremo. La squadra azzurra si è esibita con una performance speciale senza sapere che poi sarebbe diventata la coreografia del brano. na sorpresa organizzata daper la, protagonista ai mondiali dove sta conquistando medaglie ed è in piena corsa per la conquista della qualificazione alle Olimpiadi di Parigi con squadra e duo. Prima della prima serata del Festival,, in collegamento da Sanremo, ha svelato a tutta la squadra, riunita a bordovasca in pausa dagli allenamenti alla Aspire Dome che ospita i mondiali in Qatar, ciò ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DI pallanuoto DALLE 19.00 18.35 Grazie per averci seguito e appuntamento ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 15.39 Alcuni statistiche dell’Italia: 4 ... (oasport)

Arriva la sconfitta proprio nelle ultime bracciate per la Nazionale italiana di Nuoto di fondo nella staffetta 4×1,5km ai Mondiali di Doha. In ogni ... (oasport)

La Nazionale Italiana di Nuoto Artistico ha creato una coreografia sulle note di "Apnea", brano di Emma in gara al Festival di Sanremo ...In particolare, la Basilicata è al 19/o posto per spesa previdenziale media su popolazione over-65 (924 euro rispetto ai 1.147 della media nazionale), al 21/o posto per contributi sociali riscossi ...Martedì, 6 febbraio, prima dell'inizio del Festival, Emma, in collegamento da Sanremo, ha svelato a tutta la squadra, riunita a bordovasca in pausa dagli allenamenti alla Aspire Dome che ospita i ...