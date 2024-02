La muffa che ha cambiato il mondo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Come spesso accade con le innovazioni più importanti, non possia­mo dire con certezza quando sia stata inventata esattamente la penicil­lina. Possiamo rispondere a questa domanda indicando un intervallo di tempo, non un punto preciso su una linea temporale. Tutto quello che possiamo dire è che il farmaco miracoloso degli antibiotici non esisteva per niente prima del 1928, e verso la metà del 1944 costituiva un punto di forza concreto nel, che salvava migliaia di vite ogni settimana e dava ai Paesi alleati un silenzioso ma fondamentale vantaggio sulle potenze dell’Asse. A segnare l’inizio di questa rivo­luzione è effettivamente un professore distratto con un laboratorio disordinato, ma ci sono molti racconti del genere nella storia dell’in­novazione, anche in quella medica. Ciò che rese la rivoluzione della penicillina così diversa fu la rapidità con cui le ...