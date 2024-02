La mucca sbarca sul green carpet di Sanremo | l' assedio degli agricoltori | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Noi vorremmo andare al teatro Ariston, ma non ci fanno avvicinare per motivi di sicurezza. Lo capiamo ma la nostra protesta è pacifica, vogliamo solo che migliori il nostro settore". Lo dice Michele Bellini, l'allevatore che da alcuni giorni staziona al presidio sanremeseinsieme al suo trattore e alla suaErcolina. "Non siamo delusi, ma siamo qui per farci vedere e sentire anche se non si è ancora visto nessuno, né Amadeus, né Fiorello. Il nostro appello ad Amadeus è questo: noi siamo qua, aspettiamo il suo invito, piuttosto lasciamo qui lae veniamo lì a piedi per cercare di risolvere questa situazione delle nostre aziende", aggiunge Bellini. E proprio unaè stata intravista suldiin queste ...