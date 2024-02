La mano tesa alle persone che soffrono | la missione dell’Associazione ‘Livia Senese’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una vita votata all’idea di famiglia e di fede, alla testimonianza di impegno dei doveri quotidiani di lavoro, Chiesa e società con la finalità di fare il bene al prossimo e a chi è stato più sfortunato. Si tratta di Livia Senese, donna forte e dall’animo buono, che ha saputo imprimere il suo nome nella storia di Limatola, specie nel periodo di guerra quando fu figura di aiuto non solo per la sua famiglia, ma anche per l’impegno verso la Chiesa e i bisognosi. E proprio il suo spirito altruistico e disponibile, specie nelle attività parrocchiali, le ha permesso di toccare il cuore delleche si sono affidate alla sua ‘cura’. Esperienze condivise con l’amore di una vita, Domenico, una forza della natura che ha accompagnato la vita di Livia fino al 2014, l’anno più nefasto per la donna che ha perso la sua spalla di vita. Ma la sua ...