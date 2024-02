La mamma di Alice in Aula | Il mio cuore non batte più

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Quasi sette ore con diversi momenti di pausa, per permettere alla Corte di esprimersi su questioni fondamentali, sguardi intrisi di sofferenza e appelli al giusto processo e alla ricerca della verità. Si è aperto ieri davanti alla corte d’Assise di Modena il processo nei confronti del tunisino 30enne Mohamed Gaaloul, accusato di aver ammazzato il 18 novembre del 2022 nelle campagne di Concordia la giovanedi RavarinoNeri. La 32enne è stata uccisa a coltellate e il corpo è stato rinvenuto carbonizzato nel baule della sua stessa auto. Gaaloul – presente ieri in– risponde di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Presenti ieri anche ladella vittima, Patrizia Montorsi e il fratello Matteo Marzoli, rappresentati dagli avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini. Non era presente invece ...

Quasi sette ore con diversi momenti di pausa, per permettere alla Corte di esprimersi su questioni fondamentali, sguardi intrisi di sofferenza e appelli al giusto processo e alla ricerca della verità.La dichiarazione della presidente del Tribunale che ha ammesso le parti civili. I legali del marito: "Manca il movente, servono più indagini" ...È ufficialmente iniziato il processo per la morte di Alice Neri. In aula Mohamed Gaaloul, che ora deve rispondere di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Alice Neri è stata uccisa la notte d ...