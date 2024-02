La malagiustizia miete mille vittime l' anno Una giornata per loro | in nome di Tortora

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Invano. Sono passati quarant'anni dal giorno in cui venne arrestato un innocente Enzo, diventato da allora il simbolo di tutte ledegli errori giudiziari

L’azzurro Pittalis snocciola i dati: "Ogni anno lo Stato spende 2,5 milioni per gli oltre 200 innocenti processati per sbaglio". Mentre i giudici ... ()

L’azzurro Pittalis snocciola i dati: "Ogni anno lo Stato spende 2,5 milioni per gli oltre 200 innocenti processati per sbaglio". Mentre i giudici non pagano mai ...