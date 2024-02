La lite con il collega di lavoro finisce a coltellate | 39enne grave a Pavia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Siziano (), 8 febbraio 2024 – Lain strada è finita a. Aggressione ieri notte, poco dopo le 21,30, in via Castello, a Siziano, nel Pavese. Due uomini, colleghi di, hanno litigato violentemente in strada e alla fine uno dei due ha sferrato alcuni fendenti. Ferito un, che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Matteo di. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza. Intervenuti anche i carabinieri della compagnia diper i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Resta da chiarire il motivo dell’aggressione.

Rapporto “La digitalizzazione delle vendite in Italia 2024” Nell'era dell'informazione e dell'economia dei dati, le aziende italiane non conoscono ... (sbircialanotizia)

LONDON, Feb. 8, 2024 /PRNewswire/ -- CSL, CRITICAL IoT CONNECTIVITY experts, announce the launch of CSL SATELLITE . CSL SATELLITE provides CRITICAL ... (liberoquotidiano)

Siziano (Pavia), 8 febbraio 2024 – La lite in strada è finita a coltellate. Aggressione ieri notte, poco dopo le 21,30, in via Castello, a Siziano, nel Pavese. Due uomini, colleghi di lavoro, hanno li ...Ecco la nostra rassegna sugli iPhone 15 più convenienti di giornata su Amazon. Per ogni variante abbiamo selezionato quella che costa meno: oggi i ribassi più importanti riguardano iPhone 15 256GB a 9 ...La sua intenzione sarebbe stata quella di proteggere una sua amica, per lui "quasi una sorella", da continui maltrattamenti e "molestie" che subiva da quel ragazzo, che si comportava come il "bullo de ...