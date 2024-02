La licenza del bar acquistata coi proventi di furti nelle case Attività sotto sequestro

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sarzana, 8 febbraio 2024 – Hanno investito nell’acquisto di unadi un bar alle porte del centro storico di Sarzana ma l’operazione è apparsa quantomeno insolita. La coppia infatti ha versato 7mila euro, con due operazioni da 3500 euro ciascuna, per avviare l’commerciale con regolare partita Iva ma entrambi erano percettori del reddito di cittadinanza, dal 2019 al 2022, in quanto disoccupati. I carabinieri sono arrivati a Sarzana partendo dall’indagine avviata dal nucleo operativo della compagnia di Livorno nell’ambito dell’operazione denominata "Zorli", ovvero cassaforte nel dialetto sinti. I militari hanno arrestato 4 uomini indiziati di essere gli autori di diversiin abitazioni messi a segno anche a Spezia e Santo Stefano Magra. L’avvio dell’indagine è partita a ottobre dopo il furto di oro a casa di una ...

Sarzana, la coppia ha insospettito i carabinieri: dal 2019 al 2022 aveva percepito il reddito di cittadinanza. Il quarantenne arrestato con altri tre nell'ambito di un'indagine su 'colpi' in appartame ...