La lezione di Primo Levi ne “I sommersi e i salvati” da non dimenticare

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Diverse le iniziative nelle scuole per la ricorrenza della Giornata della Memoria in attesa del Giorno del Ricordo del 10 febbraio. Anche gli studenti dell’Ipseoa “E. Gagliardi” sono stati protagonisti con diverse iniziative che si sono svolte il 26 gennaio. Ma con quale spirito viverle nell’attualità affinché queste ricorrenze non diventino retoriche celebrazioni e quindi svuotarle del loro autentico valore? Ne Ie idila risposta Il Giorno del ricordo (10 febbraio), possiamo definirlo il figlio minore della Giornata della memoria, ricorrenze istituite per nonle atrocità compiute. E’ fondamentale avere memoria storica, in una visione culturale ed etica, che possa illuminare i fatti che accadono nel presente e comprenderne gli effetti. Il ricordo, nel suo ...