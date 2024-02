La grande contesa dei miliardi Rilancio Uefa | Champions regina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ok, il premio è giusto. Almeno seguendo il nuovo piano dell’per la ripartizione dei premi da qui al 2027. E non solo. Il Comitato Esecutivo della Confederazione europea riunito ieri a Parigi ha approvato la Strategia2024-30 “Uniti per il successo”. Un piano che indica una direzione chiara e una tabella di marcia che secondo le intenzioni dell’punta a rendere inattaccabile e più solido il ruolo del calcio in ogni comunità europea, preservando il legame integrale tra il calcio di base e le competizioni d’élite. Il progetto - anticipato ieri dall’Adnkronos - si basa su settge valori chiave: Rispetto, Uguaglianza, Equità, Apertura, Unità, Integrità ed Eccellenza. Il Comitato esecutivoha inoltre approvato il sistema dettagliato di distribuzione dei ricavi per le competizioni per club maschili ...