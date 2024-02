La furia di un solo uomo infiamma il Medio Oriente e l’Europa | Bibi Netanyahu

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A oltre quattro mesi dal 7 ottobre la guerra su Gaza è degenerata in una crisi delche coinvolge sempre più paesi. Il comportamento di Israele ha innescato un meccanismo difensivo e di rivendicazione da parte dei protagonisti della regione che rende sempre più instabile l’ordine mondiale. Lo scorso weekend USA e Gran Bretagna hanno compiuto oltre cento raid in Yemen, Iraq e Siria contro le milizie fedeli all’Iran, provocando almeno quaranta vittime, in risposta all’uccisione di tre militari americani in un attacco contro una base di Washington in Giordania. Ventiquattro mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, ci troviamo a fare i conti con un’altra guerra, sempre più aspra, la cui fine non si intravede all’orizzonte. Non sono chiari, ancora oggi, gli obiettivi del conflitto tra Israele e Hamas, posto che l’annientamento totale di ...