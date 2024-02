La fiaccolata di protesta a Montecatini | Vogliamo più sicurezza Uniti per la nostra città

(Di giovedì 8 febbraio 2024)Terme, 8 febbraio 2024 – “per la": è questo il messaggio che ha caratterizzato la manifestazione di ieri sera, in centro, dove hanno partecipato oltre 100 persone, perre contro le intrusioni, gli episodi di vandalismo e furti ai danni di alberghi dismessi o chiusi per la stagione invernale. Titolari di strutture ricettive, commercianti e cittadini hanno voluto trasmettere un messaggio unitario in difesa di. Nessuna critica contro le forze dell’ordine, ma solo la volontà di creare piùinsieme. A scortare il corteo, partito all’angolo tra corso Matteotti e via Felice Cavallotti e terminato davanti al municipio, in viale Verdi, sono stati proprio gli operatori che, ogni giorno, sono impegnati a tutelare la ...

Montecatini Terme, 8 febbraio 2024 – "Uniti per la nostra città": è questo il messaggio che ha caratterizzato la manifestazione di ieri sera, in centro, dove hanno partecipato oltre 100 persone, per ...