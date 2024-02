La diversità è un valore E l’IA ne è l’esempio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Inclusione è una parola piuttosto abusata, e spesso è usata in modo errato. Ma è parte imprescindibile dello sviluppo di un Paese. Per entrare nello specifico e capire gli effetti pratici che potrebbe apportare un maggior coinvolgimento dell’intera forza lavoro, basti pensare che se una superpotenza come gli Stati Uniti assumesse appena l’1% delle persone affette da un qualche tipo di disabilità potrebbe aumentare la sua produzione economica di 25 miliardi di dollari. Un beneficio testato e garantito dalle aziende che lo hanno già compreso, riscontrando rendimenti quattro volte superiori a quelli delle rivali.è un altro termine più volte utilizzato in senso negativo, ma in realtà rappresenta un’opportunità. Il significato d’altronde lo mette in chiaro da subito: diverso vuol dire differente, non per forza in senso dispregiativo. Le disabilità, insomma, sono ...