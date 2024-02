La denuncia dell' Uap | con il nuovo tariffario a rischio l' accesso ai servizi per i cittadini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Preoccupazione per la "serie" conseguenze economiche che l'attuazionee nuove tariffe in ambito sanitario potrebbe avere sugli ospedali pubblici e sull'essenziale rete di oltre 8000 strutture sanitarie private. Strutture "essenziali per la capillarità'assistenza sul territorio nazionale" che "rischiano di subire danni irreparabili, compromettendo l'aisanitari di qualità per i". Ad esprimerla, i rappresentanti'Uap, l'Unione degli ambulatori e poliambulatori, inclusi il Presidente di Federlab Italia dott. Gennaro Lamberti, il rappresentante di Confapi Salute Università e Ricerca, Dott.ssa Mariastella Giorlandino, il presidente di Anisap, Dott. Valter Rufini, e il Dott. Maurizio Simmaco, al termine di un incontro al ministeroa ...