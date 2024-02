La cortesia allo sportello genera fiducia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Vorrei segnalare la capacita' , la pazienza e ladegli addettidell'ufficio passaporti di via Sant' isaia 1 a Bologna. Lo rilevo nonostante io sia un utente non molto capace e nonostante la sede sia totalmente inadatta al servizio ed anche pericolosa in quanto prima dell'apertura si forma una coda di persone sul marciapiede a filo della corsia preferenziale con i bus che passano pericolosamente vicini. Roberto Schiavina Risponde Beppe Boni Esistono anche le buone notizie, non solo quelle che parlano di eroi quotidiani come poliziotti o carabinieri che salvano aspiranti suicidi nei fiumi o sui ponti o anziani finiti nei guai con qualche truffatore. Esistono anche piccoli grandi gesti, o atteggiamenti di tutti i giorni, di cui forse in questa società un po' distratta verso il prossimo non siamo più abituati. E ...