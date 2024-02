La coppa italia La sfida con Trapani alle 20 | 45

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Squadra e società al lavoro, la Fortitudo continua a programmare il proprio futuro, occhi aperti sul mercato a quello che potrebbero essere occasioni possibili, non perdendo di vista il presente. La squadra sta lavorando con grande attenzione ai particolari in questi giorni, pronta a farsi trovare pronta per ladi domenica contro la Juvi Cremona. Intanto la Lega Pallacanestro ha ufficializzato gli orari delle sfide di semifinale diin programma il 16 e 17 marzo a Roma. Sabato sono in programma le semifinali. Si comincia14 con Montecatini-Roseto per la serie B, si prosegue16,15 con Forlì-Cantù per la serie A2, poi con Ruvo-Livorno18.15. Piatto forte il confronto delle 20,45 traSharks e Fortitudo. La stessa Lnp ha segnalato ...