La Consar vuole il 3° posto | La classifica è cortissima

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) "Tre punti che valgono triplo". Marco Bonitta è già proiettato sul big match di domenica sera, alle 18, quando, sul parquet del Pala de André si sfiderannoe Siena. In palio c’è il 3°. Più in generale però, la regular season del campionato di A2 sta entrando nel vivo. La: Grottazzolina 47; Cuneo e Siena 40; Ravenna 39; Prata 37; Brescia 33; Porto Viro 32. Chi vince la ‘stagione regolare’, è già qualificata per le semifinali dei playoff. Le altre 3 semifinaliste usciranno dai quarti ‘incrociati’, 2° contro 7°, 3° contro 6° e 4° contro 5°, col vantaggio del fattore campo in caso di gara3. "La– ha commentato il tecnico giallorosso – è veramente strettissima. Troppo stretta per fare previsioni o proiezioni. Mancano 7 partite, e giochi sono ancora tutti da ...