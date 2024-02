La collezione Subiano donata al Thevenin in mostra a Casa Bruschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Sarà inaugurata oggi alle 17 "Mecenati di ieri e di oggi". Cinque opere appartenenti allaall’istitutodal cavalier Rodolfo, mecenate e filantropo, tornano in esposizione temporanea presso laMuseo Ivandopo un accurato intervento di restauro cominciato nel 2022. Il progetto diè stato accolto dal Soroptimist Club di Arezzo che ha finanziato interamente il restauro di uno dei cinque dipinti, raffigurante il "Riposo durante la fuga in Egitto" curato dallo studio R.i.c.e.r.c.a. di Arezzo. Nel 2023 è stato completato il restauro anche degli altri quattro dipinti grazie al sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze in collaborazione con il Soroptimist Club ...