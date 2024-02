La classifica di Sanremo 2024 tra televoto e giuria radio

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nella seconda e nella terza serata discende in campo il: il pubblico supporta i propri artisti preferiti chiamando da telefono fisso oppure inviando sms con il codice del proprio artista preferito. Non solo questo sistema di voto: vota anche ladelle, fortemente voluta da Amadeus quest’anno in sostituzione della storicademoscopica. Impossibile conoscere laprovvisoria completa al termine delle prime tre serate del Festival. Il direttore artistico ha rivelato solo i primi 5 artisti più votati in ogni serata. Nella prima serata ha votato la stampa accreditata al Festival; nella seconda e nelle terza serata ladellee il pubblico attraverso il ...