La Cina pensa alla guerra su Taiwan e cambia strategia cyber

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Per almeno cinque anni hacker sostenuti dal governo cinese hanno avuto accesso a diverse infrastrutture critiche, pronti a condurre un attacco informatico potenzialmente distruttivo se i due Paesi dovessero entrare in. È quanto si legge in un rapporto diffuso da sei agenzie statunitensi e dalle agenziedei Paesi alleati nella rete Five Eyes (Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito). La settimana scorsa Christopher Wray, direttore dell’Fbi, era stato ascoltato al Congresso e aveva definito il gruppo hacker cinese come “la minaccia più importante della nostra generazione”, impegnato a “ostacolare la capacità di mobilitazione delle nostre forze armate” nelle prime fasi di un conflitto anticipato su, che larivendica come suo territorio. Il documento diffuso mercoledì non cita le vittime, ma ...