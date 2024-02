La casa degli spiriti | Trovesi e incontro per genitori | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lo spettacolo “La” al Teatro Sociale, il concerto di Gianluigial Druso, l’pera Verdellino e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 8 febbraio. Ecco gli appuntamenti.alle 17.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà, a, andrà in scena lo spettacolo “Ritmo e guarattelle”, performance ritmica di Tullio De Piscopo. A seguire, “Pulcinella racconta Pulcinella”, di Bruno Leone (NA) età 3+.alle 17.30 alla biblioteca Tiraboschi, a, l’autrice Paola Bianchi presenterà il suo libro “adagio: dentro e fuori le mura”.alle 17,30 ...

SAN DONA' DI PIAVE - tutti condannati per le violenze commesse nella Casa di riposo "Monumento ai caduti" di San Donà di Piave, ma pene inferiori ... (ilgazzettino)

SAN DONA' DI PIAVE - tutti condannati per le violenze commesse nella Casa di riposo "Monumento ai caduti" di San Donà di Piave, ma pene inferiori ... (ilgazzettino)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

"Mecenati di ieri e di oggi": inaugurazione oggi alle 17 presso Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo. Cinque opere restaurate della collezione Subiano tornano in esposizione grazie al sostegno di Soropti ...Il tre volte Premio Oscar è da anni partner produttivo di Andrea Iervolino. Il produttore è sempre più impegnato nel quartiere generale di Strada della Manta, dove si sono visti anche James Franco e B ...Nel palazzo aveva casa anche Susanna Agnelli: la sorella più vicina all’Avvocato, con una storica passione per la politica (fra l’altro senatrice per il Pri e ministro degli Esteri nel governo Dini).