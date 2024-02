La banca di affari sporchi del Dragone

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un’attività che, per anni, ha convogliato decine di milioni di euro dal Bresciano alla Cina, riciclando denaro frutto di evasione fiscale e traffici della malavita non soltanto cinese. E all’«istituto», per trasferire ingenti somme in nero, si rivolgevano anche molti imprenditori... Qualcuno avrà poco da festeggiare il prossimo Capodanno cinese, il 10 febbraio. E i dragoni di cartapesta che corrono lungo le strade delle Chinatown italiane dovrà immaginarseli nelle lunghe ore di branda. In cella. È da qualche mese che la Procura di Brescia e il locale comando provinciale della Guardia di finanza si sono addentrati in un terreno fino ad oggi inesplorato che vede, per dirla con le parole di un investigatore, «un Paese straniero offrire un servizio finanziario alle mafie italiane». L’indagine è aperta, e la presenza della criminalità organizzata non è (ancora) emersa in tutta l’evidenza, ...