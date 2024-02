Kumbulla | «Sassuolo? Ecco perché non ho avuto esitazioni»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Marash, nuovo difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club del suo trasferimento in neroverde Marash, nuovo difensore del, ha parlato ai canali ufficiali del club del suo trasferimento in neroverde.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Il mio trasferimento? Tutto molto veloce, il giorno prima che facessi le visite mediche era stata la prima volta che era uscito ilaccostato al mio nome. Non ho, ho subito detto al mio procuratore che volevo venire qua e così è stato. Ho sentito Bajrami, prima di partire, mi ha detto che mi aspettava e adesso sono felicissimo. Sono arrivato e ho trovato un gruppo di ragazzi volenterosi, con voglia di giocare e fare risultati. Ho trovato ...

E' stato per almeno due sessioni di mercato un obiettivo del Torino, anche in questo gennaio, ma alla fine non se n'è fatto nulla ed il difensore, che non faceva più parte ...Il Toro fa visita ad un Sassuolo in difficoltà: per conoscere meglio lo stato di forma dei neroverdi abbiamo fatto alcune domande a chi li conosce molto bene ...Nello scacchiere di Dionisi, potrebbe essere schierato al fianco di Erlic nel centro-sinistra, zona del campo che l’albanese ha ricoperto ai tempi della Roma e in cui il Sassuolo non ha trovato la ...